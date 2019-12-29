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Мино Райола получил 15 млн евро от трансфера Холанда в Боруссию

Трансферы
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Мистер Райола, как всегда - мастер своего дела

Мино Райола получил 15 млн евро от трансфера Холанда в Боруссию
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По информации журналиста Николо Шира итальянской Gazzetta dello Sport, агент нападающего Эрлинга Холанда Мино Райола получил от трансфера форварда в "Боруссию" 15 миллионов евро.

Сообщается, что переход 19-летнего футболиста стоял немецкому клубу 20 миллионов евро. Также, 10 млн евро за подписание контракта отошли отцу юного вундеркинда.

Зарплата норвежского форварда в стане "шмелей" составит 6 млн. Сумма може вырасти до 8, с учетом бонусов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Мино Райола Эрлинг Холанд
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Источник:
Gazzetta dello Sport
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