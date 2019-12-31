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Воссоединение Анчелотти и Хамеса? Реал готов продать Родригеса в Эвертон за крупную сумму

Трансферы
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Речь о 42 миллионах евро

Воссоединение Анчелотти и Хамеса? Реал готов продать Родригеса в Эвертон за крупную сумму
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Английский "Эвертон" является главным претендентом на колумбийского полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса. По информации El Desmarque, 28-летний футболист в первой половине сезона не впечатлил Зинедина Зидана и Флорентино Переса.

Мадридский "Реал" рассматривает вариант с продажей игрока, контракт которого истекает в 2021 году, и готов принять предложение в размере 42 миллионов евро. Карло Анчелотти уже работал с колумбийским хавбеком в "Баварии" и "Реале".

"Ириски" уже установили контакт с агентом игрока Жорже Мендешом. В текущем сезоне Хамес принял участие в 7 матчах за "сливочных" (1 гол + 1 результативная передача).

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В статье: Карло Анчелотти Хамес Родригес Реал (Мадрид) Эвертон (Ливерпуль)
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