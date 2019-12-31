Экс-звезда Шахтера, не стареющий El Matador и воспитанник Барсы. Топ будущих свободных агентов

Зимнее трансферное окно уже скоро откроется. У многих именитых игроков летом 2020 заканчиваются контракты со своими клубами. Те, кто решил их не продлевать, смогут на правах свободных агентов перебраться в другие команды. Некоторые клубы захотят заработать хоть какие-то средства на трансфере этих игроков, поєтому готовы будут отпустить их уже зимой за небольшую компенсацию. Проанализируем наиболее дорогих будущих свободных агентов по версии авторитетной портала Transfermarkt и определим возможные варианты продолжения их карьеры.

Кристиан Эриксен ( "Тоттенхэм" - 27 лет, цена на Transfermarkt - 90 млн. евро)

Самый лакомый кусок на трансферном рынке следующим летом - Кристиан Эриксен. Полузащитник "Тоттенхэма" не будет продлевать контракт со "шпорами", поэтому однозначно покинет команду. Не повлиял на решение Кристиана и приход Моуриньо. В течение последних лет игрок сборной Дании был, лидером, «мотором» команды. Еще в начале сезона было понятно, что он не будет продлевать контракт, поэтому как Поччетино, так и Моуриньо строят командную игру уже без Кристиана (всего 9 матчей в основе в АПЛ и Лиге Чемпионов, остальные - выходы на замену). Претендентов на Эриксена много: "Реал", "Ювентус", "МЮ". Учитывая эффективность Эриксена, возможен вариант, при котором "Тоттенхэм" захочет заработать и отпустит датчанина уже зимой. Нет смысла держать в команде игрока, который откровенно хочет уйти.

Виллиан ("Челси" - 31 год, 32 млн. евро)

Экс-игрок донецкого "Шахтера" до сих пор не продлил контракт с "Челси". Лэмпард видит в нем лидера коллектива и рассчитывает на продолжение сотрудничества. В свое время Виллианом активно интересовалась "Барселона", но все идет к тому, что бразилец продлит контракт с "Челси". В Лондоне ему комфортно, он получает игровую практику, хорошую зарплату, тренер рассчитывает на него в будущем ... Что еще нужно игроку для продолжения сотрудничества?

Райан Фрейзер ("Борнмут" - 25 лет, 30 млн. евро)

Достаточно высокое место в нашем рейтинге занимает полузащитник "Борнмута" Райан Фрейзер. Возможно Райан не является известным широкой общественности болельщиков, но шотландец в течение последних сезонов является одним из лидеров "Борнмута". Скорее всего, Фрейзер продолжит карьеру в Борнмуте ", но среди его потенциальных команд можно назвать середняков АПЛ.

Томас Менье ("ПСЖ" - 28 лет, 30 млн. евро)

Защитник сборной Бельгии после ухода Дани Алвеса закрыл позицию правого защитника "ПСЖ". Полностью раскрыться Томасу мешают травмы, из-за которых он пропускает значительную часть матчей. Так, за три полных сезона в Лиге 1 Менье сыграл соответствии 22,24 и 22 матча из 38. Одним из претендентов на бельгийца является "Ювентус", однако, скорее всего, Менье продлит контракт с "ПСЖ".

Дрис Мертенс ("Наполи" - 32 года, 25 млн. евро)

Бельгиец был лидером "Наполи" в течение последних сезонов. Особенно успешным был для него сезон 2016-2017 гг., когда Мартинес забил 28 голов в Серии А. Текущий сезон является пока провальным для "Наполи" (8 место в Серии А), что также отразилось на результативности Дриса (4 гола в Серии А). Однако выступления в Лиге Чемпионов является более успешными как для клуба (выход в плей-офф), так и для Мертенса - 5 голов в 6 матчах. Всего на счету бельгийца 118 голов за "Наполи", что больше чем у самого Марадонны (115) и чуть меньше, чем у лучшего бомбардира - Хамшика (121). Мертенсу уже 32 и "Наполи» не будет удерживать игрока. Среди претендентов на бельгийца "Боруссия" Дортмунд, "Эвертон" и ряд китайских клубов.

Эдинсон Кавани ("ПСЖ" - 32 года, 25 млн. евро)

Лучший бомбардир в истории "ПСЖ" в текущем сезоне потерял место в основном составе команды. В начале сезона уругваец получил травму, а тем временем его успешно заменил Икарди. В результате у Кавани 8 матчей в Лиге 1 (большинство из которых - выходы на замену) и 2 забитых гола. Скорее всего, это последний сезон Кавани в футболке парижан. Главным претендентом на Эдинсона является мадридский "Атлетико", который уже выходил на контакт с игроком.

Эрик Байи ("МЮ" - 25 лет, 22 млн. евро)

Из-за травм в текущем сезоне Байи еще не сыграл ни одного матча в составе "МЮ". Эрик был основным в первом своем сезоне при Моуриньо, а затем каждый сезон были травмы, которые мешали раскрыться по полной. Об интересе со стороны других клубов к ивуарийцу британские СМИ не сообщали, поэтому наиболее вероятным остается продление контракта с "МЮ".

Неманья Матич ("МЮ" - 31 год, 20 млн. евро)

Еще одни игрок "МЮ" пропустил значительную часть сезона из-за травмы, проведя лишь 4 матча в АПЛ. Серб пришел в Манчестер по приглашению Моуриньо перед начале сезона 2017-2018 гг. И в течение двух сезон был ключевым игроком манкунианцев в центре поля. Среди претендентов на серба английские СМИ называют "Интер", "Атлетико" и "Тоттенхэм".

Марио Гетце ( "Боруссия" Д - 27 лет, 18 млн. евро)

Автор "золотого гола" в ворота сборной Аргентины в финале ЧМ-2014 Марио Гетце также проводит не слишком яркий сезон. Марио сверкал в Дортмунде еще под руководством Клоппа, после чего летом 2013 года его подписала "Бавария" за 37 млн. евро. В Мюнхене в Гетце тоже не задалось, хотя у Гвардиолы молодой хавбек играл в основном составе. Летом 2016 Гетце за 22 млн. евро вернулся в Дортмунд, где снова ключевым игроком так и не стал. В текущем сезоне на счету Марио 11 матчей в Бундеслиге и 3 забитых гола. Среди возможных претендентов на Марио - "Герта", которую возглавляет Юрген Клинсман.

Хосе Кальехон ("Наполи" - 32 года, 18 млн. евро)

Воспитанник "Реала" не собирается продлевать контракт с "Наполи". На протяжении последних сезонов это был один из лидеров "Наполи" и играл более 34 матчей Серии А в каждом. Текущий сезон не очень удачным, Кальехон был среди тех, кто открыто конфликтовал с президентом клуба. Претендентами на Хосе являются клубы МЛС и китайской Суперлиги. Возможно уже зимой испанец окажется в одной из этих команд.

Джакомо Бонавентура ( "Милан" - 30 лет, 18 млн. евро)

Еще летом 2014 года Бонавентура перешел из "Аталанты" в "Милан". На протяжении 4 сезонов Джакомо был одним из лидеров команды. Последние 2 года хавбека беспокоят травмы. Как следствие, 8 матчей в прошлом сезоне и 10 – в текущем. Среди претендентов на Бонавентуру - "Фиорентина", однако не исключено и продление контракта с "Миланом".

Ян Вертонген ( "Тоттенхэм" - 32 года, 18 млн. евро)

Вертоеген – ключевой защитник "Тоттенхэма" в текущем сезоне. Если его партнер – Тоби Альдерверельд уже продлил контракт с "шпорами", то Ян еще в раздумьях. В отличие от Эриксена, Вертонген пока не выразил желания покинуть команду.

Блез Матюиди ("Ювентус" - 32 года, 18 млн. евро)

В туринском "Ювентусе" явный перебор на позиции центрального полузащитника. Одним из таких является Блез Матюиди, который летом 2017 года оказался не нужен "ПСЖ", а вот "Ювентусу" он явно пригодился. Француз стал лидером полузащиты тувинцев и в текущем сезоне провел 15 матчей в Серии А, выиграв конкуренцию в Джана, Хедира и Рэмзи. Французу уже 32, однако в "Ювентусе" игроку в паспорт заглядывают редко, поэтому возможен вариант продления контракта с чемпионом мира.

Педро ( "Челси" - 32 года, 17 млн. евро)

В отличие от Виллиана, Педро проиграл борьбу за место в старте молодым Пулишичу, Ходсон-Одои и Маунту, поэтому контракт с ним продлен не будет. Недавно в интервью испанец заявил, что если его позовет "Барселона", то он бросит все. Но вряд ли каталонцы заинтересованы в услугах своего воспитанника. Более вероятным является вариант с МЛС, где в его услугах заинтересованы «Интер Майами» Бекхэма и «Нью-Йорк Сити». Также возможны варианты с китайской Суперлиги и Ближнего Востока.

Александр Нубель ("Шальке" - 23 года, 16 млн. евро

Молодой голкипер еще в прошлом сезоне завоевал место в стартовом составе "Шальке". Он является основным голкипером молодежной сборной Германии, с которой стал серебряным призером ЧЕ-2019. Уже летом в Нубеля заканчивается контракт и голкипер может повторить путь Мануэля Нойера, который с "Шальке" перешел в "Баварию". Нойеру уже 34 и мюнхенцы ищут ему замену, поэтому Александр мог бы несколько лет набраться опыта за спиной у Мануэля, а уже потом полноценно стать №1 мюнхенского гранда.

Среди других будущих свободных агентов с меньшей трансферной стоимостью выделяются Курзава ("ПСЖ"), Дзюба ("Зенит"), Иличич ("Аталанта"), Начо ( "Реал"), Давид Силва ("Манчестер Сити"), Модрич ( "Реал"), Банега ("Севилья"), Лаллана ( "Ливерпуль"). Но о них - в другой раз.