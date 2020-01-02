Экс-игрок киевского Динамо может помочь бывшему футболисту Шахтера переехать в Турцию из Китая

Игрок "Цзянсу Сунин" Алекс Тейшейра – один из исполнителей, которых тренер "Галатасарая" Фатих Терим хочет видеть в составе своей команды во второй половине сезона. Об этом сообщает National Haber со ссылкой TRT SPOR.

Экс-футболист "Шахтера", чей контракт с клубом из Поднебесной истекает 31 декабря 2020 года, хочет возобновить свои выступления в Европе. В свое время бразилец переехал в Китай из Донецка за 50 миллионов евро. В недавнем интервью он отметил, что "скучает по атмосфере Лиги чемпионов".

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По информации источника, экс-игрок киевского "Динамо", а ныне хавбек "Галатасарая" Юнес Беланда, может стать частью сделки по переезду Алекса в Турцию. Отмечается, что единственным препятствием может стать высокая заработная плата Тейшейры.