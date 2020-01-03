Бывший тренер-ассистент Шахтера возглавил команду из Японии

Экс-ассистент Мирчи Луческу в "Шахтере", бразилец Антонио Карлос Заго, назначен на должность главного тренера японского "Касима Антлерс".

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с Заго предусматривает сотрудничество в сезоне 2020 года.

Его помощниками будут Карлос Эдуардо Пачеко да Силва, Гильерме Август де Меро Родригес и Веллингтон Берт де Оливейра.

До назначения в японский клуб 50-летний специалист работал с "Ред Булл Брагантино", который вывел в бразильскую Серию А по итогам прошлого сезона.

Бывший клуб Заго на своей официальной странице в Instagram отреагировал на официальное сообщение "Касима Антлерс", отметив, что имеет действующий контракт с тренером до конца 2021 и не согласовывал условий его расторжения.

Напомним, что в "Шахтере" Заго работал в 2013-2015 годах.