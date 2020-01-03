Marca: Реал заинтересован в приобретении сразу трех футболистов Лилля

Мадридский "Реал" остается верным своей философии: поиск молодых талантов в разных чемпионатах, в том числе и Франции. Издание Marca отмечает, что продавать этой зимой "сливочные" никого не планируют, а вот рассчитывать на приобретения Зинедин Зидан сможет.

В прошлом году "Лилль" продал Николя Пепе, Рафаэля Леао и других игроков на сумму 150 миллионов евро. По информации источника, хавбек Бубакари Сумаре, форвард Виктор Осимхен и защитник Габриэль могут покинуть Францию и переехать в Мадрид уже в январе.

Таким образом, "королевский клуб" сможет усилить каждую из линий.