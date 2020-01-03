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Marca: Реал заинтересован в приобретении сразу трех футболистов Лилля

Трансферы
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Речь о Сумаре, Осимхене и Габриэле

Marca: Реал заинтересован в приобретении сразу трех футболистов Лилля
Новина українською

Мадридский "Реал" остается верным своей философии: поиск молодых талантов в разных чемпионатах, в том числе и Франции. Издание Marca отмечает, что продавать этой зимой "сливочные" никого не планируют, а вот рассчитывать на приобретения Зинедин Зидан сможет.

В прошлом году "Лилль" продал Николя Пепе, Рафаэля Леао и других игроков на сумму 150 миллионов евро. По информации источника, хавбек Бубакари Сумаре, форвард Виктор Осимхен и защитник Габриэль могут покинуть Францию и переехать в Мадрид уже в январе.

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Таким образом, "королевский клуб" сможет усилить каждую из линий.

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В статье: Реал (Мадрид) Габриэль Лилль Бубакари Сумаре Виктор Осимхен
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