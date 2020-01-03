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Грузинский легионер Динамо видит причину своих бед в наличии контракта с клубом

Трансферы
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Поэтому и "не играет вдвое лучше"

Грузинский легионер Динамо видит причину своих бед в наличии контракта с клубом
Новина українською

21-летний грузинский центральный защитник киевского "Динамо" Лука Лочошвили, который находится в аренде словацкой "Жилины", пожаловался на контракт с украинским клубом.

Из-за него, считает Лука, он не попадает в состав Жилины.

"Причина, по которой я не играл в Словакии, была мне непонятна. Я считаю, проблема заключалась в том, что у меня не было с ними полноценного контракта.

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Условия выкупа не были соблюдены, и они делали ставку на тех, у кого был полноценный контракт. Игровая практика очень важна. Если бы не эта ситуация, я играл бы в два раза лучше", - уверяет Лочошвили, которого цитирует 90wuti.ge.

Игрок говорит, что сейчас рассматривает несколько вариантов.

"Надеюсь, скоро все решится. А еще я разорву контракт с киевским "Динамо", поскольку он многое усложняет", - высказался Лочошвили.

Лука Лочошвили - воспитанник тбилисского "Динамо". В украинский клуб игрок присоединился в августе 2017 года. С тех пор он дважды был отправлен в аренду. Контракт Лочошвили с "Динамо" рассчитан до лета 2022 года.

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В статье: Словакия Динамо (Киев) Жилина Лука Лочошвили
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