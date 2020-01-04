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Боруссия Д готова отдать 40 млн за Демираля

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Также на центрбека претендует "Лестер"

Боруссия Д готова отдать 40 млн за Демираля
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Центральный защитник "Ювентуса" Мерих Демираль может сменить клуб в январе.

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, "Лестер" и дортмундская "Боруссия" намерены подписать игрока в зимнее трансферное окно.

"Лисы" сделали предложение за 21-летнего турка в размере 30 миллионов евро, в то время как "Борусси" готова расстаться с 40 млн. "Ювентус" все еще не спешит отпускать игрока.

В нынешнем сезоне Демираль страдает от недостатка игровой практики, сыграв лишь в 5 играх во всех турнирах.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ювентус (Турин) Лестер Сити Мери Демирал
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