Боруссия Д готова отдать 40 млн за Демираля
Также на центрбека претендует "Лестер"
Центральный защитник "Ювентуса" Мерих Демираль может сменить клуб в январе.
По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, "Лестер" и дортмундская "Боруссия" намерены подписать игрока в зимнее трансферное окно.
"Лисы" сделали предложение за 21-летнего турка в размере 30 миллионов евро, в то время как "Борусси" готова расстаться с 40 млн. "Ювентус" все еще не спешит отпускать игрока.
В нынешнем сезоне Демираль страдает от недостатка игровой практики, сыграв лишь в 5 играх во всех турнирах.
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