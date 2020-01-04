  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Официально: Бавария подписала Нюбеля
В тренде

Официально: Бавария подписала Нюбеля

Трансферы
(1 голосов)

Голкипер присоединится к мюнхенцам летом

Официально: Бавария подписала Нюбеля
Новина українською

Капитан "Шальке" Александер Нюбель подписал контракт с "Баварией", сообщает официальный сайт мюнхенцев.

23-летний голкипер присоединится к новой команде в июле на правах свободного агента. Детали контракта пока неизвестны. Предполагается, что сделка будет рассчитана до 2025 года.

Ранее Нюбель отказался продлевать соглашение с "Шальке". Стоит добавить, что нынешний первый номер "Баварии" - Мануэль Нойер - тоже в свое время переехал в Мюнхен из Гельзенкирхена.

Читайте такжеВИДЕО ужасного столкновения вратаря Шальке и игрока Айнтрахта плюс ФОТО пострадавшего после игры
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Шальке (Гельзенкирхен) Александр Нюбель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...