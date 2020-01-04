Официально: Бавария подписала Нюбеля
Голкипер присоединится к мюнхенцам летом
Капитан "Шальке" Александер Нюбель подписал контракт с "Баварией", сообщает официальный сайт мюнхенцев.
23-летний голкипер присоединится к новой команде в июле на правах свободного агента. Детали контракта пока неизвестны. Предполагается, что сделка будет рассчитана до 2025 года.
Ранее Нюбель отказался продлевать соглашение с "Шальке". Стоит добавить, что нынешний первый номер "Баварии" - Мануэль Нойер - тоже в свое время переехал в Мюнхен из Гельзенкирхена.
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