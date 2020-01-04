Эриксен ведёт переговоры с Реалом, Интером и ПСЖ

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен не покинет клуб в январе, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Агент плеймейкера Мартин Шутс ведет переговоры с "Реалом", "Интером" и "ПСЖ" о переходе игрока в летнее трансферное окно в качестве свободного агента. Таким образом Кристиан сможет самостоятельно выбрать себе клуб и получит более выгодное предложение, чем если бы игрок был продан в январе.

Сообщается, что датчанин отклонил предложение "Тоттенхэма" о продлении контракта с зарплатой 9 миллионов евро в год плюс бонусы.