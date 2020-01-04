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Эриксен ведёт переговоры с Реалом, Интером и ПСЖ

Трансферы
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Датчанин собирается покинуть Лондон в качестве свободного агента

Эриксен ведёт переговоры с Реалом, Интером и ПСЖ
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Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен не покинет клуб в январе, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Агент плеймейкера Мартин Шутс ведет переговоры с "Реалом", "Интером" и "ПСЖ" о переходе игрока в летнее трансферное окно в качестве свободного агента. Таким образом Кристиан сможет самостоятельно выбрать себе клуб и получит более выгодное предложение, чем если бы игрок был продан в январе.

Сообщается, что датчанин отклонил предложение "Тоттенхэма" о продлении контракта с зарплатой 9 миллионов евро в год плюс бонусы.

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В статье: Кристиан Эриксен Реал (Мадрид) Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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