Эриксен ведёт переговоры с Реалом, Интером и ПСЖ
Датчанин собирается покинуть Лондон в качестве свободного агента
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен не покинет клуб в январе, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
Агент плеймейкера Мартин Шутс ведет переговоры с "Реалом", "Интером" и "ПСЖ" о переходе игрока в летнее трансферное окно в качестве свободного агента. Таким образом Кристиан сможет самостоятельно выбрать себе клуб и получит более выгодное предложение, чем если бы игрок был продан в январе.
Сообщается, что датчанин отклонил предложение "Тоттенхэма" о продлении контракта с зарплатой 9 миллионов евро в год плюс бонусы.
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