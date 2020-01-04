Экс-хавбек Черноморца Бакай продолжит карьеру в Динамо Брест

"Динамо" Брест объявил о подписании контракта с бывший хавбеком "Черноморца" Элисом Бакаем. Футболист подписал соглашение на два года.

32-летний полузащитник в разное время выступал за команды из Албании, Румынии, Хорватии и Украины.

С 2018 года 32-летний игрок защищал цвета солигорского "Шахтёра" и выиграл Кубок Беларуси-2019.

Напомним, в составе "Динамо" Брест выступают Артём Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.