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Экс-хавбек Черноморца Бакай продолжит карьеру в Динамо Брест

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Экс-хавбек Черноморца Бакай продолжит карьеру в Динамо Брест
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"Динамо" Брест объявил о подписании контракта с бывший хавбеком "Черноморца" Элисом Бакаем. Футболист подписал соглашение на два года.

32-летний полузащитник в разное время выступал за команды из Албании, Румынии, Хорватии и Украины.

С 2018 года 32-летний игрок защищал цвета солигорского "Шахтёра" и выиграл Кубок Беларуси-2019.

Напомним, в составе "Динамо" Брест выступают Артём Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.

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В статье: Элис Бакай Динамо (Брест)
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