Защитник Барселоны согласился перейти в Милан
"Россонери" сделали выводы после 0:5 от "Аталанты"...
La Gazzetta dello Sport, сообщает, что защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо близок к тому, чтобы сменить клуб этой зимой.
Предметный интерес к 20-летнему футболисту проявляет итальянский "Милан".
Французский защитник уже сообщил спортивному директору "россонери" Фредерику Массаре, что согласен на переход в стан "красных дьяволов".
Клубам осталось уладить детали сделки.
В нынешнем сезоне Тодибо сыграл в двух матчах Ла Лиги и принял участие в одном матче Лиги Чемпионов.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
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