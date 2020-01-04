Защитник Барселоны согласился перейти в Милан

La Gazzetta dello Sport, сообщает, что защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо близок к тому, чтобы сменить клуб этой зимой.

Предметный интерес к 20-летнему футболисту проявляет итальянский "Милан".

Французский защитник уже сообщил спортивному директору "россонери" Фредерику Массаре, что согласен на переход в стан "красных дьяволов".

Клубам осталось уладить детали сделки.

В нынешнем сезоне Тодибо сыграл в двух матчах Ла Лиги и принял участие в одном матче Лиги Чемпионов.