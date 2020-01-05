Анчелотти намерен пригласить в Эвертон своего экс-подопечного по Реалу и Баварии

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти надеется переманить в свою новую команду хавбека "Реала" Хамеса Родригеса, сообщает Daily Mirror.

Анчелотти отлично знаком с сильными сторонами колумбийского плеймейкера по совместной работе в "Реале" и "Баварии". Всего под руководством итальянского специалиста Хамес отметился 18 голами и 19 ассистами в 51 матче.

"Эвертон" хотел бы арендовать 28-летнего игрока до конца сезона с правом выкупа. "Реал" вполне может согласиться отпустить Хамеса, учитывая прогресс Феде Вальверде и и без того серьезную конкуренцию в центре поля.

В этом сезоне Хамес провёл 7 матчей в Ла Лиге, отметившись голом и результативной передачей.