Бывший форвард Днепра отказался от переезда в АПЛ
Никола Калинич не заинтересован в аренде в "Ньюкасл"
Экс-форвард "Днепра" Никола Калинич отказался от предложения "Ньюкасла", сообщает Tuttomercato.
Наставник "сорок" Стив Брюс находится в поисках таргетмена и хотел видеть в своей команде хорвата, однако тот предпочёл остаться в "Роме". Калинич также отверг предложения "Дженоа" и "Вероны".
Ранее сообщалось, что наставник "Ромы" Пауло Фонсека разочаровался в Калиниче и больше не рассчитывает на нападающего.
Напомним, Калинич выступает за "волков" на правах годичной аренды из "Атлетико". Transfermarkt оценивает хорвата, которому сегодня исполнилось 32 года, в 8,5 миллионов евро.
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