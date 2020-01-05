Бывший форвард Днепра отказался от переезда в АПЛ

Экс-форвард "Днепра" Никола Калинич отказался от предложения "Ньюкасла", сообщает Tuttomercato.

Наставник "сорок" Стив Брюс находится в поисках таргетмена и хотел видеть в своей команде хорвата, однако тот предпочёл остаться в "Роме". Калинич также отверг предложения "Дженоа" и "Вероны".

Ранее сообщалось, что наставник "Ромы" Пауло Фонсека разочаровался в Калиниче и больше не рассчитывает на нападающего.

Напомним, Калинич выступает за "волков" на правах годичной аренды из "Атлетико". Transfermarkt оценивает хорвата, которому сегодня исполнилось 32 года, в 8,5 миллионов евро.