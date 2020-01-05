Представители Атлетико вылетели в Париж для переговоров по Кавани

"Атлетико" продолжает погоню за форвардом "Пари Сен-Жермен" Эдинсоном Кавани.

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, представители испанского клуба вылетели в Париж для переговоров.

Ранее "матрасники" уже договорились с уругвайцем о двухлетнем контракте, так что теперь будущее игрока всецело находится в руках "ПСЖ".

Соглашение Кавани с "ПСЖ" истекает в июле, поэтому ожидается, что клуб будет готов отпустить его за компенсацию в размере 10 миллионов евро.