Представители Атлетико вылетели в Париж для переговоров по Кавани
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"Атлетико" продолжает погоню за форвардом "Пари Сен-Жермен" Эдинсоном Кавани.
По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, представители испанского клуба вылетели в Париж для переговоров.
Ранее "матрасники" уже договорились с уругвайцем о двухлетнем контракте, так что теперь будущее игрока всецело находится в руках "ПСЖ".
Соглашение Кавани с "ПСЖ" истекает в июле, поэтому ожидается, что клуб будет готов отпустить его за компенсацию в размере 10 миллионов евро.
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