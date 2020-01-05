Арсенал начал переговоры с Баварией по поводу перехода Боатенга – Sky Sports
Джером может вернуться в АПЛ
"Арсенал" начал переговоры с "Баварией" по центрбеку Джерому Боатенгу.
По информации Sky Sports, "канониры" сделали запрос относительно стоимости Джерома, его зарплаты, а также возможности взять его в аренду.
Мюнхенцы оценивают своего игрока в 15 миллионов евро. Из-за проблем "Арсенала" с финансами после летних трат лондонский клуб предпочитает вариант с арендой оборонца до конца сезона.
Сам Боатенг давно заинтересован в том, чтобы покинуть "Баварию". В этом сезоне немец провёл 9 матчей в Бундеслиге.
Ранее "Арсенал" потерял основного центрбека команды Калума Чемберса из-за надрыва крестообразных связок колена.
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