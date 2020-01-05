Арсенал начал переговоры с Баварией по поводу перехода Боатенга – Sky Sports

"Арсенал" начал переговоры с "Баварией" по центрбеку Джерому Боатенгу.

По информации Sky Sports, "канониры" сделали запрос относительно стоимости Джерома, его зарплаты, а также возможности взять его в аренду.

Мюнхенцы оценивают своего игрока в 15 миллионов евро. Из-за проблем "Арсенала" с финансами после летних трат лондонский клуб предпочитает вариант с арендой оборонца до конца сезона.

Сам Боатенг давно заинтересован в том, чтобы покинуть "Баварию". В этом сезоне немец провёл 9 матчей в Бундеслиге.

Ранее "Арсенал" потерял основного центрбека команды Калума Чемберса из-за надрыва крестообразных связок колена.