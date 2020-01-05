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Ньюкасл хочет арендовать форварда Челси

Трансферы
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Оливье Жиру может провести вторую половину сезона на "Сент Джеймс Парк"

Ньюкасл хочет арендовать форварда Челси
Новина українською

"Ньюкасл" проявляет интерес к нападающему "Челси" Оливье Жиру.

По информации The Telegraph, "сороки" сделали запрос насчет аренды Жиру, который ищет возможность обеспечить себя игровой практикой на вторую половину сезона, чтобы не остаться без поездки на Евро-2020 со сборной Франции.

Однако в ответ "синие" сообщили "Ньюкаслу", что в данный момент сделка невозможна — "Челси" не отпустит Оливье, пока не найдут другого нападающего. Аналогичную позицию лондонцы заняли и насчет Мичи Батшуайи, который интересен целому ряду клубов Премьер-Лиги.

В этом сезоне Жиру сыграл 5 матчей в АПЛ, в основном довольствовавшись выходами на замену.

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В статье: Оливье Жиру Челси (Лондон) Ньюкасл (Англия)
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