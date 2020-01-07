Лидер Бундеслиги отправил в Турцию игрока сборной Уругвая

Официальный сайт "Галатасарая" сообщает, что клуб взял в аренду футболиста "РБ Лейпциг" Марсело Сараччи. Левый защитник будет защищать цвета турецкой команды до конца сезона.

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В текущем сезоне 21-летний Марсело провел 4 поединка в Бундеслиге, а также сыграл 2 матча в ЛЧ, на его счету один забитый гол. Контракт игрока с "быками" истекает в 2023-м. В прошлом году немецкий клуб приобрел Сараччи у "Ривер Плейта" за 12 миллионов евро.

Marcelo Saracchi ile sözleşme imzalandı



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Также пополнил ряды "Галатасарая" Генри Оньекуру из "Монако", который уже выступал за турков на правах аренды из "Эвертона" в сезоне 2018/19.