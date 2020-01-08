Личный интерес Конте: Интер начал переговоры по трансферу игрока Манчестер Юнайтед

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг может продолжить карьеру в Серии А и присоединиться к экс-одноклубникам Ромелу Лукаку и Алексису Санчесу – об этом сообщают журналисты Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио, информацию подтверждает BBC.

"Нерадзурри" готовы предложить Янгу контракт до 2021 года. Наставник "Интера" Антонио Конте лично заинтересован в приобретении англичанина. Соглашение Янга с манкунианцами заканчивается уже летом. Сообщается, что переговоры клубов находятся в активной стадии.

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Интересно, что сам 34-летний Эшли также готов принять предложение миланцев. Янг сыграл в 12 матчах АПЛ в текущем сезоне (не отметился результативными действиями).