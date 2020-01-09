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Экс-хавбек Шахтера возглавил польский клуб

Трансферы
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Провел в украинских клубах 12 лет

Экс-хавбек Шахтера возглавил польский клуб
Новина українською

Экс-полузащитник донецкого "Шахтера" 40-летний Мариуш Левандовски стал главным тренером польской "Термалики" (Нецеча).

Как сообщает официальный сайт клуба, с сегодняшнего дня Левандовски приступает к работе.

Клуб выступает во втором дивизионе чемпионата Польши (аналог украинской Первой лиги), идет на 10-м месте после 20 матчей.

Ранее Мариуш был главным тренером команды "Заглембе" из Люблина в 2017-2018 годах.

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В "Термалике" играет украинский защитник Артем Путивцев.

Напомним, что Мариуш Левандовски как футболист выступал за "Шахтер" в 2001-2010 годах, а затем за "Севастополь" в 2010-2013 годах. В национальной сборной Польши - в 2002-2013 годах.

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В статье: Мариуш Левандовски Шахтер (Донецк) Термалика (Польша) Термалика
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