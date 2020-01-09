Экс-хавбек Шахтера возглавил польский клуб
Провел в украинских клубах 12 лет
Экс-полузащитник донецкого "Шахтера" 40-летний Мариуш Левандовски стал главным тренером польской "Термалики" (Нецеча).
Как сообщает официальный сайт клуба, с сегодняшнего дня Левандовски приступает к работе.
Клуб выступает во втором дивизионе чемпионата Польши (аналог украинской Первой лиги), идет на 10-м месте после 20 матчей.
Ранее Мариуш был главным тренером команды "Заглембе" из Люблина в 2017-2018 годах.
В "Термалике" играет украинский защитник Артем Путивцев.
Напомним, что Мариуш Левандовски как футболист выступал за "Шахтер" в 2001-2010 годах, а затем за "Севастополь" в 2010-2013 годах. В национальной сборной Польши - в 2002-2013 годах.