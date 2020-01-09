Эспаньол подписал долгосрочный контракт с экс-игроком мадридского Реала

Пресс-служба "Эспаньола" объявила о подписании трудового соглашения с форвардом португальской "Бенфики" Раулем Де Томасом Гомесом. Известно, что срок действия контракта истекает летом 2026 года, другие детали – не разглашаются.

В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл 17 матчей за лиссабонцев (3 гола и 1 результативная передача).

Де Томас перешел в "Бенфику" прошлым летом из мадридского "Реала", сумма трансфера составила 20 миллионов евро.