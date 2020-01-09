Эспаньол подписал долгосрочный контракт с экс-игроком мадридского Реала
Речь о Де Томасе
Пресс-служба "Эспаньола" объявила о подписании трудового соглашения с форвардом португальской "Бенфики" Раулем Де Томасом Гомесом. Известно, что срок действия контракта истекает летом 2026 года, другие детали – не разглашаются.
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В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл 17 матчей за лиссабонцев (3 гола и 1 результативная передача).
Де Томас перешел в "Бенфику" прошлым летом из мадридского "Реала", сумма трансфера составила 20 миллионов евро.
#RDTPerico! ✍????— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) January 9, 2020
Benvingut!
¡Bienvenido!
Welcome!
欢迎！
???? https://t.co/cyh7hHL2L3#Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/3Tw4PfLtvS
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