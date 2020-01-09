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Эспаньол подписал долгосрочный контракт с экс-игроком мадридского Реала

Трансферы
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Речь о Де Томасе

Эспаньол подписал долгосрочный контракт с экс-игроком мадридского Реала
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Пресс-служба "Эспаньола" объявила о подписании трудового соглашения с форвардом португальской "Бенфики" Раулем Де Томасом Гомесом. Известно, что срок действия контракта истекает летом 2026 года, другие детали – не разглашаются.

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В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл 17 матчей за лиссабонцев (3 гола и 1 результативная передача).

Де Томас перешел в "Бенфику" прошлым летом из мадридского "Реала", сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Эспаньол (Барселона) Рауль де Томас
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