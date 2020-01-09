СМИ: Барселона приобретет молодого игрока Палмейраса и сразу же отправит его в молодежную команду?

Матеус Фернандес может продолжить карьеру в Испании – каталонская "Барселона" заинтересована в переходе хавбека "Палмейраса". По информации El Mundo Deportivo и Globo Esporte, за футболиста "сине-гранатовые" готовы заплатить 6 миллионов евро.

Интересно, что клуб следит за игроком уже на протяжении двух лет. 21-летний полузащитник присоединился к "Палмейрасу" год назад, перейдя из "Ботафого" за 3,5 млн евро. У предыдущего клуба остается 25% прав на игрока, что может осложнить сделку.

Матеус – командный игрок, но есть ли ему место в центральной оси каталонцев? В случае покупки, "Барселона" может отправить футболиста в аренду или в молодежную команду. В текущем сезоне Фернандес сыграл за "Палмейрас" 12 матчей в чемпионате Бразилии, его контракт рассчитан до конца 2023 года.