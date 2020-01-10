Воспитанник Милана не сумел адаптироваться в АПЛ – он уже в Италии, где присоединится к Фиорентине
Узнали Кутроне?
Нападающий "Вулверхэмптона" Патрик Кутроне договорился о трудовом соглашении с "Фиорентиной".
Пресс-служба "фиалок" поделилась фотографиями, на которых можно увидеть, что Патрик прибыл во Флоренцию для подписания контракта и прохождения медосмотра. 22-летний Кутроне является воспитанником "Милана", он выступал за "россонери" до начала сезона 2019/20 (был продан в "Вулверхэмптон" за 18 миллионов евро).
Речь идет об арендном соглашении до конца следующего сезона (2020/21) с правом выкупа за те же 18 миллионов европейской валюты. В стане "Вулвз" форвард сыграл 24 матча и забил 3 гола.
Patrick Cutrone is in Florence ????#ForzaViola ???? #Fiorentina pic.twitter.com/E29giJsAGO— ACF Fiorentina English ???? (@ACFFiorentinaEN) January 9, 2020