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Воспитанник Милана не сумел адаптироваться в АПЛ – он уже в Италии, где присоединится к Фиорентине

Трансферы
(2 голосов)

Узнали Кутроне?

Воспитанник Милана не сумел адаптироваться в АПЛ – он уже в Италии, где присоединится к Фиорентине
Новина українською

Нападающий "Вулверхэмптона" Патрик Кутроне договорился о трудовом соглашении с "Фиорентиной".

Пресс-служба "фиалок" поделилась фотографиями, на которых можно увидеть, что Патрик прибыл во Флоренцию для подписания контракта и прохождения медосмотра. 22-летний Кутроне является воспитанником "Милана", он выступал за "россонери" до начала сезона 2019/20 (был продан в "Вулверхэмптон" за 18 миллионов евро).

Речь идет об арендном соглашении до конца следующего сезона (2020/21) с правом выкупа за те же 18 миллионов европейской валюты. В стане "Вулвз" форвард сыграл 24 матча и забил 3 гола.

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В статье: Вулверхэмптон Фиорентина (Флоренция) Патрик Кутроне
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