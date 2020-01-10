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Жиру договорился с Интером, но Челси хочет вдвое больше за Оливье, чем готовы предложить итальянцы

Трансферы
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Оливье переезжает в Милан?

Жиру договорился с Интером, но Челси хочет вдвое больше за Оливье, чем готовы предложить итальянцы
Новина українською

Французский форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру имеет большие шансы перейти в миланский "Интер" во время зимнего трансферного окна.

33-летний нападающий станет свободным агентом в конце сезона, но Джанлука Ди Марцио сообщает, что Жиру уже согласовал с "нерадзурри" контракт на 2,5 года и не будет дожидаться истечения соглашения с "аристократами".

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Сообщается, что "Челси" намерен выручить от продажи нападающего около 10 миллионов евро, в то время как "нерадзурри" готовы выплатить половину от этой суммы. Боссы "Интера" уже разговаривали с Оливье – француз настроен на переезд в Италию.

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В статье: Оливье Жиру Интер (Милан) Челси (Лондон)
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