Жиру договорился с Интером, но Челси хочет вдвое больше за Оливье, чем готовы предложить итальянцы

Французский форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру имеет большие шансы перейти в миланский "Интер" во время зимнего трансферного окна.

33-летний нападающий станет свободным агентом в конце сезона, но Джанлука Ди Марцио сообщает, что Жиру уже согласовал с "нерадзурри" контракт на 2,5 года и не будет дожидаться истечения соглашения с "аристократами".

Сообщается, что "Челси" намерен выручить от продажи нападающего около 10 миллионов евро, в то время как "нерадзурри" готовы выплатить половину от этой суммы. Боссы "Интера" уже разговаривали с Оливье – француз настроен на переезд в Италию.