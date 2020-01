Агент Эриксена прибыл в Италию для переговоров с местным грандом

Хавбек лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур" Кристиан Эриксен может продолжить игровую карьеру в Серии А, об этом сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо в своем Твиттере.

Christian Eriksen agent will be in Milano on next hours to meet Inter directors.



Inter are ready to make a contract bid to sign the Danish midfielder who’s going to be a free agent on next summer. ???????????? #transfers #THFC #Tottenham #Inter