Наполи договорился о трансфере Лоботки. Хавбек прибыл на медобследование
Словак усилит центр поля "партенопейцев"
"Наполи" и "Сельта" достигли соглашения по поводу трансфера Станислава Лоботки, сообщает Football-Italia.
25-летний словак обойдётся итальянскому клубу в 20 миллионов евро. Еще четыре миллиона "Сельта" может получить в качестве бонусов.
Сегодня утром футболист прибыл в Рим, где пройдёт медобследование, после чего подпишет с новым клубом контракт.
В этом сезоне Лоботка провёл 17 матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями.
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