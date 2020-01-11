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Наполи договорился о трансфере Лоботки. Хавбек прибыл на медобследование

Трансферы
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Словак усилит центр поля "партенопейцев"

Наполи договорился о трансфере Лоботки. Хавбек прибыл на медобследование
Новина українською

"Наполи" и "Сельта" достигли соглашения по поводу трансфера Станислава Лоботки, сообщает Football-Italia.

25-летний словак обойдётся итальянскому клубу в 20 миллионов евро. Еще четыре миллиона "Сельта" может получить в качестве бонусов.

Сегодня утром футболист прибыл в Рим, где пройдёт медобследование, после чего подпишет с новым клубом контракт.

В этом сезоне Лоботка провёл 17 матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями.

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В статье: Сельта (Виго) Наполи (Неаполь) Станислав Лоботка
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