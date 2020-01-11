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52-летний форвард Йокогамы продлил контракт с клубом

Трансферы
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Ветеран не собирается завязывать с игровой карьерой

52-летний форвард Йокогамы продлил контракт с клубом
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"Йокогама" объявила о продлении контракта с 52-летним форвардом Кадзуеси Миурой.

Новое соглашение рассчитано до конца 2020-го года. Таким образом 52-летний японский нападающий проведет 35-тый сезон в своей игровой карьере.

В прошлом сезоне Кадзуеси Миура отыграл пять матчей в футболке "Йокогамы" и результативными действиями не отметился.

Миура выступает за "Йокогаму" с 2005-го года.

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В статье: Кадзуеси Миура Йокогама
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