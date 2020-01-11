52-летний форвард Йокогамы продлил контракт с клубом
Ветеран не собирается завязывать с игровой карьерой
"Йокогама" объявила о продлении контракта с 52-летним форвардом Кадзуеси Миурой.
Новое соглашение рассчитано до конца 2020-го года. Таким образом 52-летний японский нападающий проведет 35-тый сезон в своей игровой карьере.
В прошлом сезоне Кадзуеси Миура отыграл пять матчей в футболке "Йокогамы" и результативными действиями не отметился.
Миура выступает за "Йокогаму" с 2005-го года.
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