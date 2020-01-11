Эриксен договорился о контракте с Интером
Контракт до 2024 года. Клубы обсуждают детали трансфера
La Gazzetta dello Sport сообщает, что хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен согласовал контракт с миланским "Интером".
Футболист и руководство "нерадзурри" договорились о контракте до 2024 года.
Сейчас "Интер" обсужадет с "Тоттенхэмом" условия трансфера 27-летнего датчанина.
"Шпоры" надеется выручить за переход полузащитника около 20 миллионов евро. В свою очередь руководство миланского клуба хочет скидку от англичан.
Напомним, контракт Эриксена со "шпорами" действует до лета 2020 года.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
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