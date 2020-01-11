Эриксен договорился о контракте с Интером

La Gazzetta dello Sport сообщает, что хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен согласовал контракт с миланским "Интером".

Футболист и руководство "нерадзурри" договорились о контракте до 2024 года.

Сейчас "Интер" обсужадет с "Тоттенхэмом" условия трансфера 27-летнего датчанина.

"Шпоры" надеется выручить за переход полузащитника около 20 миллионов евро. В свою очередь руководство миланского клуба хочет скидку от англичан.

Напомним, контракт Эриксена со "шпорами" действует до лета 2020 года.