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Аякс взял в аренду Бабеля у Галатасарая

Трансферы
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33-летний голландец возвращается в "Аякс"

Аякс взял в аренду Бабеля у Галатасарая
Новина українською

"Аякс" арендовал у "Галатасарая" Райана Бабеля.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20.

33-летний голландец - воспитанник "Аякса".

В текущем сезоне Бабель принял участие в 15 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

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В статье: Аякс (Амстердам) Райан Бабель Галатасарай (Стамбул)
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Источник:
ajax.nl
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