Аякс взял в аренду Бабеля у Галатасарая
33-летний голландец возвращается в "Аякс"
"Аякс" арендовал у "Галатасарая" Райана Бабеля.
Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20.
33-летний голландец - воспитанник "Аякса".
В текущем сезоне Бабель принял участие в 15 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.
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Источник:ajax.nl
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