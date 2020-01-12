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Эвертон лидирует в борьбе за Эвертона

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Бразилец может перебраться на "Гудисон Парк" уже в этом месяце

Эвертон лидирует в борьбе за Эвертона
Новина українською

"Эвертон" лидирует в борьбе за вингера "Гремио" и сборной Бразилии Эвертона Соареса, сообщает ESPN.

Главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти лично созванивался с 23-летним игроком, чтобы обсудить его переход в мерсисайдский клуб, где уже выступают двое соотечественников Эвертона в лице Бернарда и Ришарлисона.

Теперь "Эвертон" собирается сделать предложение по Эвертону, который уже некоторое время изучает английский язык, в размере 25 миллионов фунтов.

Эвертон долгое время находился на радаре у "Арсенала" и дортмундской "Боруссии", однако в данный момент все идет к тому, что игрок продолжит карьеру на "Гудисон Парк".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Эвертон Суарес
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