Эвертон лидирует в борьбе за Эвертона

"Эвертон" лидирует в борьбе за вингера "Гремио" и сборной Бразилии Эвертона Соареса, сообщает ESPN.

Главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти лично созванивался с 23-летним игроком, чтобы обсудить его переход в мерсисайдский клуб, где уже выступают двое соотечественников Эвертона в лице Бернарда и Ришарлисона.

Теперь "Эвертон" собирается сделать предложение по Эвертону, который уже некоторое время изучает английский язык, в размере 25 миллионов фунтов.

Эвертон долгое время находился на радаре у "Арсенала" и дортмундской "Боруссии", однако в данный момент все идет к тому, что игрок продолжит карьеру на "Гудисон Парк".