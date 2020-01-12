Эвертон лидирует в борьбе за Эвертона
Бразилец может перебраться на "Гудисон Парк" уже в этом месяце
"Эвертон" лидирует в борьбе за вингера "Гремио" и сборной Бразилии Эвертона Соареса, сообщает ESPN.
Главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти лично созванивался с 23-летним игроком, чтобы обсудить его переход в мерсисайдский клуб, где уже выступают двое соотечественников Эвертона в лице Бернарда и Ришарлисона.
Теперь "Эвертон" собирается сделать предложение по Эвертону, который уже некоторое время изучает английский язык, в размере 25 миллионов фунтов.
Эвертон долгое время находился на радаре у "Арсенала" и дортмундской "Боруссии", однако в данный момент все идет к тому, что игрок продолжит карьеру на "Гудисон Парк".
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