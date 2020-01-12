Капитан Спортинга Фернандеш подпишет контракт с МЮ на 4,5 года

Атакующий полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш близок к трансферу в "Манчестер Юнайтед".

По информации журналиста Gazzetta dello Sport Николо Скира, португальский хавбек согласовал контракт с руководством "красных дьяволов". По соглашению 25-летний Фернандеш подпишет контракт на 4,5 года и будет получать зарплату в размере 6 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Бруну Фернандеш принял участие в 15 матчах, в которых забил 8 голов.