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Капитан Спортинга Фернандеш подпишет контракт с МЮ на 4,5 года

Трансферы
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"Красные дьяволы" хотят усилить центральную линию

Капитан Спортинга Фернандеш подпишет контракт с МЮ на 4,5 года
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Атакующий полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш близок к трансферу в "Манчестер Юнайтед".

По информации журналиста Gazzetta dello Sport Николо Скира, португальский хавбек согласовал контракт с руководством "красных дьяволов". По соглашению 25-летний Фернандеш подпишет контракт на 4,5 года и будет получать зарплату в размере 6 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Бруну Фернандеш принял участие в 15 матчах, в которых забил 8 голов.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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