Капитан Спортинга Фернандеш подпишет контракт с МЮ на 4,5 года
"Красные дьяволы" хотят усилить центральную линию
Атакующий полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш близок к трансферу в "Манчестер Юнайтед".
По информации журналиста Gazzetta dello Sport Николо Скира, португальский хавбек согласовал контракт с руководством "красных дьяволов". По соглашению 25-летний Фернандеш подпишет контракт на 4,5 года и будет получать зарплату в размере 6 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата Португалии Бруну Фернандеш принял участие в 15 матчах, в которых забил 8 голов.
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