Норвич арендовал хавбека у Герты

Полузащитник немецкой "Герты" Ондрей Дуда перешел в "Норвич" на правах аренды – 25-летний словак будет выступать за "канареек" до конца текущего сезона, об этом сообщает пресс-служба английской команды.

We are delighted to confirm the signing of Ondrej Duda on a six-month loan deal from Hertha Berlin! ???? — Norwich City FC (@NorwichCityFC) January 12, 2020

Дуда провел 7 матчей за "Герту" в текущем сезоне чемпионата Германии. Ранее Ондрей выступал за словацкий "Кошице" и польскую "Легию".

В составе берлинского коллектива Дуда сыграл 70 матчей на официальном уровне, в которых сумел отличиться 13 раз. Также он отметился девятью результативными передачами. В настоящее время "Норвич" Фарке замыкает турнирную таблицу Английской Премьер-лиги.