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Норвич арендовал хавбека у Герты

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Речь о Дуде

Норвич арендовал хавбека у Герты
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Полузащитник немецкой "Герты" Ондрей Дуда перешел в "Норвич" на правах аренды – 25-летний словак будет выступать за "канареек" до конца текущего сезона, об этом сообщает пресс-служба английской команды.

Дуда провел 7 матчей за "Герту" в текущем сезоне чемпионата Германии. Ранее Ондрей выступал за словацкий "Кошице" и польскую "Легию".

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В составе берлинского коллектива Дуда сыграл 70 матчей на официальном уровне, в которых сумел отличиться 13 раз. Также он отметился девятью результативными передачами. В настоящее время "Норвич" Фарке замыкает турнирную таблицу Английской Премьер-лиги.

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В статье: Герта (Берлин) Ондрей Дуда Норвич Сити
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