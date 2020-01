Норвич арендовал хавбека у Герты

Полузащитник немецкой "Герты" Ондрей Дуда перешел в "Норвич" на правах аренды – 25-летний словак будет выступать за "канареек" до конца текущего сезона, об этом сообщает пресс-служба английской команды.

We are delighted to confirm the signing of Ondrej Duda on a six-month loan deal from Hertha Berlin! ????