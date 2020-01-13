Официально: Кьер – футболист Милана

Датский центральный защитник "Севильи" Симон Кьер присоединился к команде Пиоли, об этом сообщает официальный сайт "Милана". Футболист проведет в миланском клубе вторую половину сезона на правах аренды.

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Отметим, что летом 2019 года 30-летний Кьер был арендован другим итальянским клубом – "Аталантой" (6 матчей, 2 желтые карточки).

Ранее он выступал за "Палермо", "Вольфсбург", "Рому", "Лилль", "Мидтьюлланд" и "Фенербахче". Суммарно провел 89 поединков в чемпионате Италии, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В составе сборной Дании он отыграл 95 матчей (3 гола). На данный момент "Милан" занимает десятое место в турнирной таблице (25 очков).