  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Официально: Кьер – футболист Милана
В тренде

Официально: Кьер – футболист Милана

Трансферы
(1 голосов)

До конца сезона

Официально: Кьер – футболист Милана
Новина українською

Датский центральный защитник "Севильи" Симон Кьер присоединился к команде Пиоли, об этом сообщает официальный сайт "Милана". Футболист проведет в миланском клубе вторую половину сезона на правах аренды.

Читайте такжеМилан попытается подписать защитника Челси

Отметим, что летом 2019 года 30-летний Кьер был арендован другим итальянским клубом – "Аталантой" (6 матчей, 2 желтые карточки).

Ранее он выступал за "Палермо", "Вольфсбург", "Рому", "Лилль", "Мидтьюлланд" и "Фенербахче". Суммарно провел 89 поединков в чемпионате Италии, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В составе сборной Дании он отыграл 95 матчей (3 гола). На данный момент "Милан" занимает десятое место в турнирной таблице (25 очков).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Симон Кьяер Севилья Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...