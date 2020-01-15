"Я не знаю, кто такой Погба". Перес прокомментировал интерес Реала к футболисту Юнайтед

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал интерес клуба к приобретению полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Франции Поля Погба. Цитирует босса после финального матча за Суперкубок Испании Goal.com.

"Я не знаю, кто такой Погба (улыбается). Федерико Вальверде станет одной из величайших звезд "Реала" в ближайшие годы".

Летом "королевский клуб" связывали с персональным интересом главного тренера Зинедина Зидана к Полю Погба, но "красные дьяволы" не захотели продавать французского хавбека. Отметим, что 21-летний Федерико Вальверде провел за столичный клуб 15 матчей в чемпионате Испании, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.