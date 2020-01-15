На замену Бензема и в помощь Йовичу. Реал может приобрести Вернера

Мадридский "Реал" рассматривает возможность трансфера форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера. По информации Sky Sport in Germany, "сливочные" имеют серьезный интерес к Вернеру, однако речь идет о покупке летом.

Сообщается, что в контракте немца прописана сумма отступных, которая варьируется в зависимости от того, как он будет выступать в течение сезона. Игрок будет доступен за сумму от 30 миллионов евро до 60.

Читайте такжеДилемма Лэмпса: Абрахам пока не договорился с Челси о новом контракте, клуб интересуется Вернером

Мюнхенская "Бавария" заинтересована в Тимо – в форварде руководство "немецкой машины" видит потенциальную замену Роберту Левандовски. В текущем сезоне Бундеслиги он сыграл в 17 матчах в составе "РБ Лейпциг".