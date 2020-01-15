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На замену Бензема и в помощь Йовичу. Реал может приобрести Вернера

Трансферы
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Правда, с ценником пока не совсем понятная ситуация

На замену Бензема и в помощь Йовичу. Реал может приобрести Вернера
Новина українською

Мадридский "Реал" рассматривает возможность трансфера форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера. По информации Sky Sport in Germany, "сливочные" имеют серьезный интерес к Вернеру, однако речь идет о покупке летом.

Сообщается, что в контракте немца прописана сумма отступных, которая варьируется в зависимости от того, как он будет выступать в течение сезона. Игрок будет доступен за сумму от 30 миллионов евро до 60.

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Мюнхенская "Бавария" заинтересована в Тимо – в форварде руководство "немецкой машины" видит потенциальную замену Роберту Левандовски. В текущем сезоне Бундеслиги он сыграл в 17 матчах в составе "РБ Лейпциг".

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В статье: Реал (Мадрид) Тимо Вернер РБ Лейпциг
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