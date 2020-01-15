Официально: Тоттенхэм взял в аренду игрока Бенфики
Речь о Жедсоне
Пресс-служба "шпор" сообщает, что клуб достиг соглашения о 18-месячной аренде Жедсона Фернандеша из "Бенфики". Отмечается, что в трудовом договоре присутствует опция выкупа футболиста.
Полузащитник получил футболку с 30-м игровым номером. Жедсон – воспитанник академии "орлов", он дебютировал за основную команду в прошлом сезоне, в котором он вышел на поле 22 раза и помог "Бенфике" выиграть 37-й комплект золотых медалей.
???????? #BemVindoGedson ???????? pic.twitter.com/ZibMjeBCJG— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2020
Суммарно он сыграл 53 матча в футболке "Бенфики" (в его активе 3 забитых мяча). В составе сборной Португалии у Жедсона 2 поединка.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...