Официально: Тоттенхэм взял в аренду игрока Бенфики

Пресс-служба "шпор" сообщает, что клуб достиг соглашения о 18-месячной аренде Жедсона Фернандеша из "Бенфики". Отмечается, что в трудовом договоре присутствует опция выкупа футболиста.

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Полузащитник получил футболку с 30-м игровым номером. Жедсон – воспитанник академии "орлов", он дебютировал за основную команду в прошлом сезоне, в котором он вышел на поле 22 раза и помог "Бенфике" выиграть 37-й комплект золотых медалей.

Суммарно он сыграл 53 матча в футболке "Бенфики" (в его активе 3 забитых мяча). В составе сборной Португалии у Жедсона 2 поединка.