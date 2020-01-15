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Специальное разрешение может помешать Тоттенхэму арендовать еще одного игрока из чемпионата Португалии

Трансферы
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Специальное разрешение может помешать Тоттенхэму арендовать еще одного игрока из чемпионата Португалии
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Лондонский "Тоттенхэм" столкнулся со сложностями при оформлении трансфера кабовердийского форварда "Порту" 28-летнего Зе Луиша, как сообщает издание Record.

По информации источника, игроку необходимо получить специальное разрешение от АПЛ, так как он не является гражданином Евросоюза. В подобных случаях от исполнителя требуется провести не менее 75% матчей за национальную сборную за последние 2 года.

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Кроме того, команда за данный период не должна быть ниже 50-го места в рейтинге ФИФА. Кабо-Верде находится в данном рейтинге на 75-м месте, а форвард вернулся в сборную после двухлетней паузы только в 2019 году. Скорее всего, "Тоттенхэм" подаст апелляцию для сбора специальной комиссии.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Порту (Португалия) Зе Луиш
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