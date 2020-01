Монреаль купил 20-летнего полузащитника у Барселоны

Канадский "Монреаль Импакт" объявил о переходе хавбека Баллу Жан-Ива Табла – речь идет не об арендном соглашении, а о полноценном трансфере. "Монреаль" выкупил 20-летнего канадца у каталонцев, трудовой договор подписан по схеме 2+2.

Последние полгода Табла выступал за "Монреаль" именно на правах аренды – 2 года назад Жан-Ив перешел в "Барселону из "Импакта", подписав с "сине-гранатовыми" 3-летний контракт. В Испании он выступал за "Барселону Б" и на правах аренды в "Альбасете". Теперь он вернулся в родной клуб.

