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Монреаль купил 20-летнего полузащитника у Барселоны

Трансферы
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Необычный переезд?

Монреаль купил 20-летнего полузащитника у Барселоны
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Канадский "Монреаль Импакт" объявил о переходе хавбека Баллу Жан-Ива Табла – речь идет не об арендном соглашении, а о полноценном трансфере. "Монреаль" выкупил 20-летнего канадца у каталонцев, трудовой договор подписан по схеме 2+2.

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Последние полгода Табла выступал за "Монреаль" именно на правах аренды – 2 года назад Жан-Ив перешел в "Барселону из "Импакта", подписав с "сине-гранатовыми" 3-летний контракт. В Испании он выступал за "Барселону Б" и на правах аренды в "Альбасете". Теперь он вернулся в родной клуб.

Отметим, что главный тренер "Монреаля" Тьерри Анри, ранее выступал за каталонцев. Сезон в MLS начинается в феврале.

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В статье: Барселона Монреаль Импакт (Канада) Баллу Жан-Ив Табла
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