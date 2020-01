Конкуренция для Ярмоленко? Вест Хэм может арендовать правого полузащитника Интера

Миланский "Интер" может отдать в аренду в другой клуб своего правого полузащитника Валентино Лазаро. 23-летний футболист национальной сборной Австрии не является основной опцией для Антонио Конте.

Журналист Николо Скира сообщает, что итальянцы рассматривают варианты с "Вест Хэмом", где, в случае переезда, Валентино станет конкурентом Ярмоленко, "Вердером", "Дженоа" и "Кальяри".

#Inter al lavoro per sistemare Valentino #Lazaro in prestito: hanno sondato il terreno #WerderBrema, #Genoa, #WestHam e #Cagliari. Entourage alla ricerca della soluzione migliore per i prossimi mesi. #calciomercato