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Ливерпуль и Челси поспорят за Вернера

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Тимо может покинуть Бундеслигу посреди сезона

Ливерпуль и Челси поспорят за Вернера
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"Ливерпуль" и "Челси" хотят приобрести нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера в январе. Как сообщает Daily Mirror, Вернер уже выразил желание попробовать себя в Премьер-Лиге, и сразу два клуба готовы исполнить его мечту.

23-летний Вернер великолепно проводит этот сезон, в 18 матчах Бундеслиги забив 20 голов и сделав шесть результативных передач, что не осталось без внимания в Англии.По информации издания, "Челси" уже начал переговоры по Вернеру, однако в борьбе за оцениваемого в 60 миллионов фунтов игрока "синие" непременно столкнулся с конкуренцией со стороны "Ливерпуля".

Главный тренер "красных" Юрген Клопп известен как давний поклонник таланта Тимо и планировал обратиться за соотечественником по окончании сезона, но активность "Челси" может заставить его выдвинуть свое предложение уже в этом месяце.

По итогам 17 туров Бундеслиги "Лейпциг" лидирует в чемпионате с 37 очками в активе.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Тимо Вернер РБ Лейпциг
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