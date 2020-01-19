ПСЖ отверг первое предложение Атлетико по Кавани
Будущее Матадора остаётся неопределённым
"Атлетико" начал переговоры с "Пари Сен-Жермен" по поводу Эдинсона Кавани.
"Матрасники" предложили за уругвайца 10 миллионов евро, однако французский гранд это предложение отверг, сообщает RMC Sport.
Парижане не хотят отпускать Кавани по ходу сезона, несмотря на то, что тот очутился в запасе с приходом в команду Мауро Икарди.
Напомним, контракт уругвайца с "ПСЖ" действует до конца этого сезона. Летом он сможет перейти в любую команду на правах свободного агента.
В этом сезоне Кавани провёл 14 матчей за "ПСЖ", отметившись 5 голами.
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Суржику--бій (Краматорск)
19.01.2020 в 13:26
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