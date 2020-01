Аталанта выкупит у Челси полузащитника?

Полузащитник "Челси" Марио Пашалич, который сейчас выступает на правах аренды за "Аталанту", может продолжить выступать в чемпионате Италии, как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем Твиттере.

По информации источника, "бергамаски" намерены активировать опцию выкупа и подписать хавбека на постоянной основе. "Аталанта" заплатит "аристократам" 15 миллионов евро. Для самого игрока подготовлен контракт до 2024 года.

#Atalanta have decided to use the option to buy for Mario #Pasalic. They will pay to #Chelsea €15M. For him his ready a contract until 2024. Talks ongoing to finalize the deal. #transfers #CFC