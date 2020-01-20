  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Аталанта выкупит у Челси полузащитника?
В тренде

Аталанта выкупит у Челси полузащитника?

Трансферы
(1 голосов)

"Королеве провинциалов" понравилось забирать себе права на контракты футболистов

Аталанта выкупит у Челси полузащитника?
Новина українською

Полузащитник "Челси" Марио Пашалич, который сейчас выступает на правах аренды за "Аталанту", может продолжить выступать в чемпионате Италии, как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем Твиттере.

Читайте такжеОфициально: Аталанта выкупила Сапату у Сампдории

По информации источника, "бергамаски" намерены активировать опцию выкупа и подписать хавбека на постоянной основе. "Аталанта" заплатит "аристократам" 15 миллионов евро. Для самого игрока подготовлен контракт до 2024 года.

Марио Пашалич в этом сезоне принял участие в 17 матчах чемпионата Италии. Полузащитник сборной Хорватии забил 4 гола и стал автором 3 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Челси (Лондон) Марио Пашалич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...