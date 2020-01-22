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Форвард ПСЖ близок к переезду в Мадрид

Трансферы
(3 голосов)

Речь о Кавани

Форвард ПСЖ близок к переезду в Мадрид
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Мадридский "Атлетико" увеличил свое трансферное предложение по нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Эдинсону Кавани до 18 миллионов евро. Тем не менее, парижский клуб требует на 2 миллиона больше.

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"Матрасники" продолжают переговоры касательно приобретения форварда уже в этом январе. По окончанию сезона футболист станет свободным агентом. По информации из Твиттера авторитетного журналиста Николо Скиры, мадридский клуб увеличил свой запрос до 15 миллионов евро плюс еще 3 в виде бонусов.

Первое предложение "Атлетико" составляло 10 миллионов евро. Скорее всего, руководство испанцев вынуждено будет увеличить выплату для "ПСЖ" до 20. В приобретении футболиста также заинтересован "Челси".

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В статье: Эдинсон Кавани Атлетико (Мадрид) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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