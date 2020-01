Форвард ПСЖ близок к переезду в Мадрид

Мадридский "Атлетико" увеличил свое трансферное предложение по нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Эдинсону Кавани до 18 миллионов евро. Тем не менее, парижский клуб требует на 2 миллиона больше.

"Матрасники" продолжают переговоры касательно приобретения форварда уже в этом январе. По окончанию сезона футболист станет свободным агентом. По информации из Твиттера авторитетного журналиста Николо Скиры, мадридский клуб увеличил свой запрос до 15 миллионов евро плюс еще 3 в виде бонусов.

#AtleticoMadrid want to close Edinson #Cavani immediately. Colchoneros have offered €15M plus €3M of bonuses to #PSG. Total agreement between El Matador and Cerezo. #transfers