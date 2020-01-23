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Барселона предложила Ювентусу Ракитича с доплатой, чтобы заполучить хавбека бьянконери?

Трансферы
(1 голосов)

Но есть проблема…

Барселона предложила Ювентусу Ракитича с доплатой, чтобы заполучить хавбека бьянконери?
Новина українською

Каталонская "Барселона" пока не договорилась с туринским "Ювентусом" касательно обмена 31-летнего хорватского хавбека Ивана Ракитича на полузащитника "Старой синьоры" Федерико Бернардески.

"Сине-гранатовые" предлагают за 25-летнего итальянского исполнителя своего хавбека плюс доплату в размере 10 миллионов евро. Тем не менее, пока туринские боссы не согласны принять подобный запрос испанского гранда, как сообщает на своем сайте авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

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Итальянские СМИ информируют о том, что руководство "бьянконери" желает видеть на своем столе предложение с цифрой в 20 миллионов евро. Понравится ли такая математика "Барселоне"?

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Иван Ракитич Федерико Бернардески
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.01.2020 в 14:06
Так с ФБК после кидалова Атлетико по Гризманну вообще никто не хочет связываться
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