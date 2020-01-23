Барселона предложила Ювентусу Ракитича с доплатой, чтобы заполучить хавбека бьянконери?

Каталонская "Барселона" пока не договорилась с туринским "Ювентусом" касательно обмена 31-летнего хорватского хавбека Ивана Ракитича на полузащитника "Старой синьоры" Федерико Бернардески.

"Сине-гранатовые" предлагают за 25-летнего итальянского исполнителя своего хавбека плюс доплату в размере 10 миллионов евро. Тем не менее, пока туринские боссы не согласны принять подобный запрос испанского гранда, как сообщает на своем сайте авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

Итальянские СМИ информируют о том, что руководство "бьянконери" желает видеть на своем столе предложение с цифрой в 20 миллионов евро. Понравится ли такая математика "Барселоне"?