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Защитник Барселоны близок к переходу в Ниццу

Трансферы
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Мусса Ваге перейдет в "Ниццу"

Защитник Барселоны близок к переходу в Ниццу
Новина українською

Mundo Deportivo сообщает, что молодой защитник "Барселоны" Мусса Ваге близок к переезду в французский чемпионат.

По информации источника, 21-летний сенегалец перейдет в "Ниццу".

Представители клубов в ближайшее время согласуют условия трансфера. Новоиспечённый главный тренер каталонцев Кике Сетьен не стал препятствовать продаже Ваге.

В текущем сезоне, защитник принял участие в 3 матчах - два в Ла Лиге и один в Лиге чемпионов.

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В статье: Барселона Ницца (Франция) Мусса Ваге
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Источник:
Mundo Depotivo
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