Защитник Барселоны близок к переходу в Ниццу
Мусса Ваге перейдет в "Ниццу"
Mundo Deportivo сообщает, что молодой защитник "Барселоны" Мусса Ваге близок к переезду в французский чемпионат.
По информации источника, 21-летний сенегалец перейдет в "Ниццу".
Представители клубов в ближайшее время согласуют условия трансфера. Новоиспечённый главный тренер каталонцев Кике Сетьен не стал препятствовать продаже Ваге.
В текущем сезоне, защитник принял участие в 3 матчах - два в Ла Лиге и один в Лиге чемпионов.
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Источник:Mundo Depotivo
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