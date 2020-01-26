Интер и Фламенго ударили по рукам по трансферу Габигола

"Интер" и "Фламенго" договорились о трансфере Габриэля Барбосы.

По информации La Gazzetta dello Sport, клубы сошлись на ценнике в размере 18 миллионов евро. Также "нерадзурри" получат 20 процентов от последующей продажи игрока.

23-летний форвард подпишет с "Фламенго" контракт до июня 2024 года с 4 миллиона евро.

В минувшем сезоне Габигол отметился 34 голами и 11 ассистами в 41 матче, чем существенно помог "Фламенго" в завоевании чемпионства в бразильской Серии А, а также победе в Кубке Либертадорес.