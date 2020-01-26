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Интер и Фламенго ударили по рукам по трансферу Габигола

Трансферы
(1 голосов)

Форвард окончательно вернется на родину

Интер и Фламенго ударили по рукам по трансферу Габигола
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"Интер" и "Фламенго" договорились о трансфере Габриэля Барбосы.

По информации La Gazzetta dello Sport, клубы сошлись на ценнике в размере 18 миллионов евро. Также "нерадзурри" получат 20 процентов от последующей продажи игрока.

23-летний форвард подпишет с "Фламенго" контракт до июня 2024 года с 4 миллиона евро.

В минувшем сезоне Габигол отметился 34 голами и 11 ассистами в 41 матче, чем существенно помог "Фламенго" в завоевании чемпионства в бразильской Серии А, а также победе в Кубке Либертадорес.

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В статье: Интер (Милан) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Габриэль Барбоза
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