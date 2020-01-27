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Второй после Роналду. Эриксен обойдется Интеру в 20 млн

Трансферы
(1 голосов)

Из них 2 - для "Аякса", остальные - англичанам

Второй после Роналду. Эриксен обойдется Интеру в 20 млн
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Датский полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен в ближайшее время должен стать игроком "Интера".

Клубы согласовали трансфер игрока за 20 миллионов евро. 2 миллиона из этой суммы получит "Аякс", ведь оттуда датчанин и перебрался в Лондон в 2013 году.

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Вчера, как сообщает The Athletic, Эриксен собрал свои вещи на базе "Тоттенхэма" и улетел в Милан, чтобы пройти для "Интера" медицинское обследование. Оно состоится сегодня. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.

Хавбек с зарплатой 10 млн евро в год станет вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Серии А после Криштиану Роналду.

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В статье: Кристиан Эриксен Аякс (Амстердам) Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон) трансфер
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