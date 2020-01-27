Второй после Роналду. Эриксен обойдется Интеру в 20 млн

Датский полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен в ближайшее время должен стать игроком "Интера".

Клубы согласовали трансфер игрока за 20 миллионов евро. 2 миллиона из этой суммы получит "Аякс", ведь оттуда датчанин и перебрался в Лондон в 2013 году.

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Вчера, как сообщает The Athletic, Эриксен собрал свои вещи на базе "Тоттенхэма" и улетел в Милан, чтобы пройти для "Интера" медицинское обследование. Оно состоится сегодня. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.

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