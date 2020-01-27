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Пополнение десанта Бьелсы: Лидс арендовал форварда у РБ Лейпциг

Трансферы
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Первую часть сезона парень провел в "Монако"

Пополнение десанта Бьелсы: Лидс арендовал форварда у РБ Лейпциг
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Нападающий немецкого "РБ Лейпциг" Жан-Кевин Огустен перешел в "Лидс Юнайтед", как сообщает официальный сайт английского клуба. 22-летний футболист присоединился к "павлинам" на правах аренды.

Ее срок истекает в конце текущего сезона. Про включение в трудовой договор опции выкупа – не сообщается. Первую часть сезона Огустен играл в аренде за "Монако" (10 матчей во французской Лиге 1, без результативных действий).

Форвард является воспитанником "Пари Сен-Жермен". В 2017 году он перебрался в "РБ Лейпциг" за 13 миллионов евро. Жан-Кевин – лучший бомбардир и игрок турнира ЧЕ-2016 (U-19) в составе сборной Франции.

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В статье: Лидс Юнайтед Жан-Кевин Огюстен РБ Лейпциг Монако (Франция)
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