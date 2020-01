Пополнение десанта Бьелсы: Лидс арендовал форварда у РБ Лейпциг

Нападающий немецкого "РБ Лейпциг" Жан-Кевин Огустен перешел в "Лидс Юнайтед", как сообщает официальный сайт английского клуба. 22-летний футболист присоединился к "павлинам" на правах аренды.

Ее срок истекает в конце текущего сезона. Про включение в трудовой договор опции выкупа – не сообщается. Первую часть сезона Огустен играл в аренде за "Монако" (10 матчей во французской Лиге 1, без результативных действий).

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Jean-Kevin Augustin on an initial loan deal from Red Bull Leipzig