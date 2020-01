Когда Ибрагимович – не авторитет: хавбек Милана может переехать в Испанию

Испанский полузащитник итальянского "Милана" уже этой зимой имеет все шансы вернуться на родину – "Севилья" заинтересована в приобретении Сусо. Хавбек уже согласовал контракт с "нервионцами", как сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

По информации источника, Сусо подпишет соглашение сроком до лета 2024 года. Сейчас клубы находятся на стадии переговоров. "Милан" настаивает на аренде с опцией выкупа за 20 миллионов евро – деньги должны поступить на счет "россонери" уже следующим летом.

"Севилья" же хочет, чтобы опция активировалась после 15 проведенных матчей – итальянцы желают прописать цифру 10 в данной графе.

Accordo totale tra #Suso e il #Sevilla per un contratto fino al 2024. Contatti in corso tra Monchi e il #Milan per definire l'obbligo di riscatto che scatterà nel 2021. Rossoneri che andrebbero così a incassare almeno 20 milioni. Una plusvalenza pesante per FFP. #calciomercato