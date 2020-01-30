Лацио готовит трансфер форварда Челси

Форвард "Челси" Оливье Жиру интересен римскому "Лацио", сообщает GianlucaDiMarzio.com.

Стороны уже согласовали условия трансфера Жиру. Напомним, что на нападающего также претендует "Тоттенхэм".

Возможный переход Жиру зависит от потенциального трансфера нападающего Дриса Мертенса в "Челси". В данный момент "Наполи", которому принадлежит бельгиец, не намерен продавать игрока в лондонский клуб.

Отметим, что ранее в трансфере Жиру был заинтересован "Интер".