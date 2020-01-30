Лацио готовит трансфер форварда Челси
Однако многое в сделке зависит от третьей стороны
Форвард "Челси" Оливье Жиру интересен римскому "Лацио", сообщает GianlucaDiMarzio.com.
Стороны уже согласовали условия трансфера Жиру. Напомним, что на нападающего также претендует "Тоттенхэм".
Возможный переход Жиру зависит от потенциального трансфера нападающего Дриса Мертенса в "Челси". В данный момент "Наполи", которому принадлежит бельгиец, не намерен продавать игрока в лондонский клуб.
Отметим, что ранее в трансфере Жиру был заинтересован "Интер".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...